A Ragusa si chiude questa sera la stagione del Teatro Duemila con “Gente di facili costumi”, spettacolo interpretato da Flavio Insinna e Giulia Fiume. L’appuntamento è fissato alle 21 sul palco della struttura cittadina.

Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, la commedia di Nino Manfredi arriva a Ragusa nell’ambito della programmazione curata dall’associazione culturale C&M con la direzione artistica di Carlo Nobile.

Lo spettacolo porta in scena la storia di Anna, soprannominata “Principessa”, e Ugo, due personaggi costretti a condividere lo stesso spazio dopo un incontro accidentale. Lei è una prostituta dal carattere irruento e piena di aspettative, lui un intellettuale segnato dalla solitudine e dal disincanto. Il testo sviluppa il rapporto tra i due protagonisti attraverso dialoghi che alternano ironia, tensione e momenti più intimi.

A interpretare i personaggi principali saranno Flavio Insinna e Giulia Fiume, diretti da Luca Manfredi. La produzione ripropone uno dei lavori teatrali più conosciuti firmati da Nino Manfredi, autore che ha raccontato temi sociali e relazioni umane attraverso il linguaggio della commedia.

La rappresentazione conclude ufficialmente la stagione del Teatro Duemila. La direzione artistica ha scelto di chiudere il cartellone con un’opera che mette al centro dinamiche personali, fragilità e rapporti umani, elementi centrali del testo scritto negli anni Ottanta.

Il testo di Nino Manfredi torna sul palco

“Gente di facili costumi” affronta temi legati all’emarginazione, alla dignità personale e alle difficoltà nei rapporti sociali. La commedia conserva l’impianto originale ideato da Nino Manfredi e viene riproposta in una nuova versione teatrale diretta dal figlio Luca.

Il pubblico ragusano assisterà così all’ultimo appuntamento della stagione del Teatro Duemila, che nelle ultime settimane ha ospitato diversi spettacoli in città.

L’evento è in programma oggi alle ore 21.