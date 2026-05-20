La comunità di Comiso continua a ritrovarsi per l’Ottavario dedicato a Maria Santissima Addolorata. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, il programma proseguirà fino al 24 maggio con celebrazioni religiose, incontri e appuntamenti culturali tra chiesa Madre e piazza Fonte Diana.

Dopo i giorni della festa patronale, a Comiso proseguono gli appuntamenti dell’Ottavario in onore di Maria Santissima Addolorata. Le iniziative religiose e culturali stanno coinvolgendo fedeli e cittadini nel centro storico cittadino, tra momenti di preghiera, riflessione e spettacoli teatrali.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, ieri si è aperto ufficialmente l’Ottavario con la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio alle 18.30, seguiti dalla celebrazione eucaristica delle 19. Il programma religioso continuerà ogni giorno fino al 24 maggio.

La messa celebrata ieri sera è stata presieduta da don Fabio Stracquadaini ed è stata dedicata alla preghiera per i figli “tornati prematuramente al Cielo”. Al termine della celebrazione è stato presentato il libro “Affetti e pensieri alla Madre Addolorata” di Domenico Maria Pelligra.

In serata, in piazza Fonte Diana, la compagnia “Il Teatro del Pero” ha portato in scena la commedia “Il Marchese di Ruvolito” di Nino Martoglio, con la regia di Giuseppe Ferlito. L’appuntamento ha accompagnato il calendario religioso con un momento dedicato al teatro e alla partecipazione cittadina.

Gli appuntamenti previsti fino al 24 maggio

Il programma dell’Ottavario proseguirà nei prossimi giorni con nuove celebrazioni e incontri di riflessione. Venerdì 22 maggio, alle 20, è previsto un appuntamento dedicato a Santa Rita da Cascia sul tema “Nel cuore della Madre: essere donna oggi tra amore, sacrificio e missione”, con la partecipazione della giornalista e scrittrice Giovanna Abbagnara.

Sabato 23 maggio, in occasione della Pentecoste, alle 19.30 si terrà la messa vespertina presieduta dal vicario foraneo, il sacerdote Girolamo Alessi.

Domenica 24 maggio il programma conclusivo prevede alle 9 la celebrazione nella chiesa di San Biagio, alle 11 la santa messa nella chiesa Madre, mentre alle 18.30 si terranno Rosario e coroncina del mese di maggio seguiti, alle 19, dalla celebrazione eucaristica.

Secondo quanto riferito nel programma diffuso per l’Ottavario, la comunità di Comiso continua così il percorso religioso iniziato nei giorni della festa dell’Addolorata, mantenendo vivi i momenti di partecipazione e devozione legati alla tradizione cittadina.