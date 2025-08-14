Con l’estate nel vivo, milioni di famiglie attendono l’accredito dell’Assegno Unico Universale. Per il mese di agosto, l’INPS ha confermato che i pagamenti per i beneficiari abituali avverranno tra mercoledì 20 e giovedì 21.
Date dei pagamenti e prime erogazioni
Chi riceve l’Assegno Unico da tempo, dunque, troverà l’accredito sul proprio conto nella seconda metà del mese. Per le famiglie che hanno presentato una nuova domanda, il pagamento della prima rata è previsto nell’ultima settimana del mese successivo a quello della richiesta. In questo stesso periodo vengono erogati anche eventuali conguagli, sia a credito che a debito.
Il calendario completo fino a fine anno
L’INPS ha reso note anche le date dei prossimi pagamenti, per permettere alle famiglie di organizzarsi al meglio:
- Settembre: 22-23
- Ottobre: 20-21
- Novembre: 20-21
- Dicembre: 17-19
L’Assegno Unico Universale, il cui importo viene stabilito annualmente in base all’ISEE, è un sostegno economico fondamentale per tutte le famiglie con figli a carico.
Lascia un commento