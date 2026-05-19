A Modica tornano le segnalazioni sulle discariche a cielo aperto nelle aree rurali. Il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Spadaro ha pubblicato sui social alcune fotografie denunciando la presenza di rifiuti abbandonati in diverse zone della campagna modicana.
Secondo quanto riportato dal consigliere, il problema riguarda più aree del territorio comunale. Nel post pubblicato su Facebook, Spadaro scrive: “Stessa zona … postazioni diverse, scarso senso civico”.
Alla pubblicazione sono seguiti numerosi commenti di cittadini che segnalano situazioni analoghe in altre contrade del territorio. Tra queste viene indicata anche la zona di Torre Rodosta e Trecasucce.
In un commento al post del consigliere comunale Giovanni Spadaro una cittadina modicana scrive: “Dopo decine di segnalazioni negli anni agli uffici competenti, documentate anche con foto, non riesco a rassegnarmi alla totale inerzia del comune di Modica nell’affrontare questo grave problema. Di fronte all’incivilta’ di tanti cittadini non si può stare a guardare, ma si deve mettere in atto un efficace sistema di controllo per sanzionare simili comportamenti. Immagini come questa dicono degrado e incuria e presentano una pessima immagine della città di Modica”.
Le immagini pubblicate mostrano cumuli di rifiuti lasciati lungo le strade rurali.
Tra i commenti comparsi sotto il post anche quello di un cittadino che scrive: “Che schifo … è troppo complicato portarle al centro di raccolta invece di lasciarli per strada? E poi ci lamentiamo che è sporco o non puliscono”.
La questione delle discariche abusive nelle campagne resta uno dei temi più segnalati dai residenti del territorio modicano, soprattutto nelle aree rurali e periferiche. Il fenomeno delle discariche abusive purtroppo riguarda molti Comuni Iblei e tantissimi Comuni siciliani.
Lascia un commento