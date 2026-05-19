In Sicilia è attesa una fase di maltempo nella giornata di martedì 19 maggio, con condizioni di instabilità previste soprattutto nel pomeriggio. Le previsioni indicano la possibilità di piogge sparse e temporali isolati, in particolare nelle zone settentrionali, orientali e interne dell’isola.

Secondo le previsioni meteo diffuse, la pressione atmosferica è in lieve diminuzione e questo favorirà una maggiore instabilità nel corso della giornata. Nelle ore mattutine il cielo sarà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso.

Dal pomeriggio è attesa una linea instabile che potrà generare fenomeni piovosi distribuiti in modo irregolare. Le aree più interessate saranno quelle settentrionali e orientali, oltre alle zone interne della Sicilia. Anche nelle aree meridionali non si escludono addensamenti nuvolosi con possibili piogge locali.

Le temperature sono previste in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Il calo termico sarà percepibile soprattutto nelle ore centrali e serali della giornata.

Per quanto riguarda la ventilazione, i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali, con rinforzi fino a intensità tese sullo Stretto di Sicilia.

Le condizioni dei mari risulteranno generalmente poco mossi o mossi. Lo Ionio meridionale potrebbe presentare moto ondoso più sostenuto, con mare molto mosso nelle ore più instabili.

Il quadro meteorologico delineato conferma una fase variabile, tipica della stagione primaverile, con alternanza tra schiarite e precipitazioni a carattere sparso.