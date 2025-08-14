Catania – «Un grande innovatore, con la mente proiettata al futuro, tanto da permettere all’agricoltura italiana ed europea di compiere grandi passi avanti.»

A parlare è il presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria che insieme al direttore dell’organizzazione, Fabio Caruso esprime, a nome dell’organizzazione catanese, cordoglio per la scomparsa di Alfredo Diana, storica figura per il mondo agricolo, per i ruoli di vertice che ha ricoperto in Confagricoltura e in politica, ricoprendo l’incarico di Senatore e Ministro.

A Diana si deve, tra l’altro, la fondazione dell’Anga (l’associazione giovanile di Confagricoltura, nel 1959).

«Diana ha dedicato la sua vita all’agricoltura – continua il presidente Arcoria -. Non lo dimenticheremo. Nel percorso che ha tracciato il nostro impegno quotidiano. A lui va tutta la nostra stima e riconoscenza.»