Ragusa – Il Comune di Ragusa informa la cittadinanza che oggi, 14 agosto 2025, sarà effettuata l’operazione di disinfestazione negli edifici di proprietà comunale, al fine di garantire igiene e sicurezza negli ambienti pubblici.

L’intervento, affidato all’ATI Busso–IGM–Ciclat, interesserà sedi istituzionali, uffici, strutture sportive, centri culturali, biblioteche, asili nido e altri immobili comunali presenti sul territorio.

Per consentire le operazioni, i locali indicati saranno chiusi al pubblico la giornata del 14 agosto. In particolare, si invitano cittadini e utenti a programmare eventuali accessi e servizi tenendo conto della chiusura prevista.

Sono esclusi dal presente intervento – in quanto programmati in altre date – i locali della sede dei Vigili Urbani (5 dicembre 2025), gli uffici comunali di Marina di Ragusa (28 agosto 2025), l’Info Tourist di Piazza San Giovanni, l’Info Tourist di Ibla, il Castello di Donnafugata e altre strutture per le quali sarà data comunicazione successiva.

1. Palazzo di Città – Corso Italia,72

2. Museo Italia in Africa – Via San Giuseppe

3. Museo di Palazzo Zacco – Via San Vito

4. Ufficio Tecnico edificio nord scale A/B ad angolo con Corso Italia – Piazza San Giovanni

5. Ufficio Tecnico edificio Sud – Piazza San Giovanni

6. Uffici Tributi e Servizi Sociali ( edifici 2° e 3° piano ) – Via Mario Spadola

7. Ufficio Tecnico di via M. Spadola Settore V

8. Protezione Civile – V.le N. Colajanni n. 69

9. Biblioteca Comunale – Via Zama

10. Centro Diurno per Anziani – Piazza Vann’Antò

11. Centro Servizi Culturali – Via A. Diaz

12. Ufficio Comunale Asili Nido – Via Ecce Homo, 98

13. Asilo Nido San Giovanni – Via Ecce Homo, 98

14. Asilo Nido Prof. Totò Stella – Via Carducci, 236

15. Asilo Nido G.B. Marini – Via Montereo,2 Ibla

16. Asilo Nido Palazzello 1 – Via Perosi,5

17. Asilo Nido Palazzello 2 – Via Perosi,7

18. Asilo Nido Patro – Via De Nicola,s.n.

19. Ufficio Centri Storici – Piazza Pola Ibla

20. Palasport Palaminardi – Via Magna Grecia

21. Uffici Comunali Sport e Sviluppo Economico – Via On. Di Quattro – Zona Artigianale

22. Teatro Tenda – Via Mario Spadola

23. Ufficio Sviluppo Economico – Via On. Di Quattro – Zona Artigianale

24. Anagrafe Canina – Zona Industriale 1^ Fase

25. Stadio “Aldo Campo”- C.da Selvaggio

26. Palasport “Palaminardi” – Via Magna Grecia

27. Campo Sportivo di Calcio “G. Ottaviano “ – Via N. Colajanni

28. Palestra “S. Parisi “ – Via Bellarmino

29. Palestra “C. Pappalardo” – Via A. Moro

30. Palestra “Umberto I” – Via Marsala

31. Impianto Polivalente di Atletica Leggera – C.da Petrulli

32. Campo Sportivo di Rugby – Via Forlanini

33. Palasport “S. Padua “ – Via Zama

34. Piscina Comunale – Via Psaumida

35. Centro Affidi – Via Delle Betulle, 2

36. Spazio Adozioni e Centro Antiviolenza – Via Ecce Homo 98

37. Ufficio Affissioni (IV piano sopra Ufficio Tributi) – Via M. Spadola 56

38. Campo Sportivo di Marina di Ragusa

39. Campetti sportivi del Villaggio dei Gesuiti

40. Ufficio di Protezione Civile comunale presso il Porto Turistico

41. Ufficio Anagrafe – Via Matteotti,55