Ragusa – Il Comune di Ragusa informa la cittadinanza che oggi, 14 agosto 2025, sarà effettuata l’operazione di disinfestazione negli edifici di proprietà comunale, al fine di garantire igiene e sicurezza negli ambienti pubblici.
L’intervento, affidato all’ATI Busso–IGM–Ciclat, interesserà sedi istituzionali, uffici, strutture sportive, centri culturali, biblioteche, asili nido e altri immobili comunali presenti sul territorio.
Per consentire le operazioni, i locali indicati saranno chiusi al pubblico la giornata del 14 agosto. In particolare, si invitano cittadini e utenti a programmare eventuali accessi e servizi tenendo conto della chiusura prevista.
Sono esclusi dal presente intervento – in quanto programmati in altre date – i locali della sede dei Vigili Urbani (5 dicembre 2025), gli uffici comunali di Marina di Ragusa (28 agosto 2025), l’Info Tourist di Piazza San Giovanni, l’Info Tourist di Ibla, il Castello di Donnafugata e altre strutture per le quali sarà data comunicazione successiva.
1. Palazzo di Città – Corso Italia,72
2. Museo Italia in Africa – Via San Giuseppe
3. Museo di Palazzo Zacco – Via San Vito
4. Ufficio Tecnico edificio nord scale A/B ad angolo con Corso Italia – Piazza San Giovanni
5. Ufficio Tecnico edificio Sud – Piazza San Giovanni
6. Uffici Tributi e Servizi Sociali ( edifici 2° e 3° piano ) – Via Mario Spadola
7. Ufficio Tecnico di via M. Spadola Settore V
8. Protezione Civile – V.le N. Colajanni n. 69
9. Biblioteca Comunale – Via Zama
10. Centro Diurno per Anziani – Piazza Vann’Antò
11. Centro Servizi Culturali – Via A. Diaz
12. Ufficio Comunale Asili Nido – Via Ecce Homo, 98
13. Asilo Nido San Giovanni – Via Ecce Homo, 98
14. Asilo Nido Prof. Totò Stella – Via Carducci, 236
15. Asilo Nido G.B. Marini – Via Montereo,2 Ibla
16. Asilo Nido Palazzello 1 – Via Perosi,5
17. Asilo Nido Palazzello 2 – Via Perosi,7
18. Asilo Nido Patro – Via De Nicola,s.n.
19. Ufficio Centri Storici – Piazza Pola Ibla
20. Palasport Palaminardi – Via Magna Grecia
21. Uffici Comunali Sport e Sviluppo Economico – Via On. Di Quattro – Zona Artigianale
22. Teatro Tenda – Via Mario Spadola
23. Ufficio Sviluppo Economico – Via On. Di Quattro – Zona Artigianale
24. Anagrafe Canina – Zona Industriale 1^ Fase
25. Stadio “Aldo Campo”- C.da Selvaggio
26. Palasport “Palaminardi” – Via Magna Grecia
27. Campo Sportivo di Calcio “G. Ottaviano “ – Via N. Colajanni
28. Palestra “S. Parisi “ – Via Bellarmino
29. Palestra “C. Pappalardo” – Via A. Moro
30. Palestra “Umberto I” – Via Marsala
31. Impianto Polivalente di Atletica Leggera – C.da Petrulli
32. Campo Sportivo di Rugby – Via Forlanini
33. Palasport “S. Padua “ – Via Zama
34. Piscina Comunale – Via Psaumida
35. Centro Affidi – Via Delle Betulle, 2
36. Spazio Adozioni e Centro Antiviolenza – Via Ecce Homo 98
37. Ufficio Affissioni (IV piano sopra Ufficio Tributi) – Via M. Spadola 56
38. Campo Sportivo di Marina di Ragusa
39. Campetti sportivi del Villaggio dei Gesuiti
40. Ufficio di Protezione Civile comunale presso il Porto Turistico
41. Ufficio Anagrafe – Via Matteotti,55
Lascia un commento