L’INPS ha definito il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione per maggio 2026, confermando una doppia finestra di accredito. La prima riguarda le lavorazioni di metà mese, la seconda la ricarica ordinaria destinata ai beneficiari già attivi.
Il meccanismo resta differenziato: non tutti i percettori ricevono il pagamento nello stesso giorno e nello stesso momento.
La prima finestra è prevista attorno a metà mese. Secondo la programmazione INPS, le disposizioni di pagamento dovrebbero concentrarsi intorno alla metà di maggio 2026, con possibili variazioni tecniche legate ai tempi di lavorazione delle pratiche. In questa fase rientrano soprattutto le nuove domande, le prime mensilità, gli arretrati e i casi di rinnovo dopo il ciclo dei 18 mesi.
Una parte dei beneficiari potrebbe visualizzare l’esito della lavorazione già nei giorni precedenti tramite piattaforme digitali dell’Istituto.
Il secondo appuntamento riguarda la ricarica ordinaria di fine mese, destinata ai nuclei familiari già in continuità con la misura. L’accredito segue la gestione standard delle mensilità successive alla prima erogazione e interessa la platea più ampia dei percettori.
Il pagamento non è automatico per tutti nello stesso giorno: controlli sull’ISEE, variazioni del nucleo familiare e verifiche amministrative possono incidere sui tempi effettivi.
L’INPS ricorda che la gestione dell’Assegno di Inclusione avviene tramite piattaforme digitali dedicate e non attraverso il Fascicolo previdenziale generale, come avviene per altre prestazioni. Per questo motivo i beneficiari devono verificare lo stato della pratica direttamente nell’area ADI o tramite app mobile.
Un aspetto rilevante riguarda la fase di controllo. Anche a maggio 2026 proseguono le verifiche automatiche sulle posizioni, con possibili scostamenti tra data prevista e accredito effettivo. In presenza di aggiornamenti ISEE o modifiche della composizione familiare, i tempi possono allungarsi.
Le finestre di pagamento restano quindi indicative e soggette a variazioni operative. Nei giorni immediatamente precedenti le date previste, molti utenti visualizzano la disposizione dell’accredito prima dell’effettiva disponibilità delle somme.
Il calendario di maggio conferma così una struttura a doppio binario: una prima erogazione legata a nuove istruttorie e arretrati, e una seconda destinata alla continuità mensile della misura.
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