Momenti di tensione ieri sera nel centro storico di Modica: un uomo in evidente stato di agitazione ha urlato e assunto atteggiamenti aggressivi nei pressi di piazza Corrado Rizzone, causando paura tra i passanti e rallentamenti al traffico. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri.

Stando a quanto circolato sui social, il giovane ha iniziato a urlare tra la gente nella zona di Modica bassa, in un orario in cui l’area era frequentata da cittadini, famiglie, anziani e turisti. Dopo un primo tentativo della Polizia di calmare il soggetto, è stato necessario il supporto dei militari dell’Arma per gestire la situazione in sicurezza.

L’intervento si è concluso senza feriti né conseguenze per i presenti. Da quanto emerso, non sarebbe la prima volta che il soggetto si rende protagonista di episodi simili.

La reazione sui social

L’accaduto ha suscitato numerose reazioni online. Diversi utenti hanno espresso preoccupazione per la situazione di sicurezza nel centro storico. «Il centro storico a Modica è pericoloso e invivibile. Le istituzioni dovrebbero trovare una soluzione», ha scritto un commentatore. Un altro ha lamentato la scarsa presenza dei vigili urbani nella zona.

Tra i temi ricorrenti nei commenti figurano la richiesta di una maggiore presenza delle forze dell’ordine, la segnalazione di episodi di degrado ripetuti e il timore che la situazione stia peggiorando. Un utente ha scritto che «nel comune di Modica abbiamo pochissimi agenti di polizia locale attivi», invocando il ripristino degli organici.

Non sono mancate posizioni più articolate: un commentatore ha collegato il degrado del centro storico anche all’abbandono dei grandi marchi commerciali e alla chiusura di attività negli ultimi anni, prima ancora che aumentasse la presenza di stranieri in città.

L’episodio riaccende il dibattito, già presente da tempo, sulla vivibilità di Modica bassa e sull’adeguatezza dei presidi di sicurezza nell’area. Le istituzioni competenti non hanno rilasciato, al momento, dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.