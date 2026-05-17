Pagamenti previsti tra il 20 e 21 maggio 2026 per le famiglie già beneficiarie senza variazioni ISEE o anagrafiche. L’INPS ha definito il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico Universale per maggio 2026. Gli accrediti per i nuclei familiari già in regola e senza modifiche nella situazione reddituale o nei dati del nucleo sono previsti nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026.
La misura, gestita da INPS, rappresenta una delle principali forme di sostegno economico alle famiglie con figli a carico e incide direttamente sulla liquidità mensile di milioni di nuclei in Italia.
Calendario dei pagamenti e regole operative
Secondo le indicazioni diffuse dall’INPS, il calendario di maggio 2026 segue la logica già adottata negli ultimi mesi. Le famiglie che non hanno presentato variazioni su ISEE, composizione del nucleo o coordinate bancarie ricevono l’accredito nella finestra centrale del mese, tra il 20 e il 21.
Per le nuove domande, il pagamento della prima rata avviene generalmente nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della richiesta. Nei casi in cui siano intervenute modifiche che incidono sull’importo, l’erogazione viene comunque collocata nella parte finale del mese di riferimento.
Questo schema punta a garantire una gestione ordinata dei flussi, riducendo ritardi e sovrapposizioni nei pagamenti.
ISEE e importi 2026
Un elemento centrale resta la corretta presentazione dell’ISEE 2026. In assenza di un ISEE aggiornato, a partire da marzo 2026 l’INPS eroga l’Assegno Unico con l’importo minimo previsto dalla normativa.
Chi presenta la DSU entro il 30 giugno 2026 mantiene il diritto al ricalcolo e agli eventuali arretrati maturati dal mese di marzo.
Gli importi aggiornati per il 2026 variano tra:
- 58,30 euro mensili per figlio (minimo)
- 203,80 euro mensili per figlio (massimo)
La cifra effettiva dipende da ISEE, numero dei figli, età e maggiorazioni applicabili.
Maggiorazioni e condizioni particolari
L’assegno può aumentare in presenza di specifiche condizioni familiari ed economiche. Tra le principali:
- nuclei con più di due figli
- presenza di figli sotto l’anno di età
- famiglie numerose con almeno quattro figli
- genitori entrambi lavoratori
- figli con disabilità
- maggiorazioni specifiche per età tra 1 e 3 anni in nuclei con almeno tre figli
Questi elementi modificano l’importo finale e incidono in modo significativo sul valore complessivo dell’erogazione mensile.
Verifica del pagamento e gestione dell’accredito
I beneficiari possono controllare data e stato del pagamento attraverso il Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS o tramite app INPS Mobile. In alternativa è possibile rivolgersi ai patronati.
L’accredito avviene direttamente sull’IBAN registrato presso l’ente. L’INPS raccomanda di verificare che le coordinate bancarie siano aggiornate, corrette e intestate al beneficiario per evitare ritardi.
Le famiglie già in pagamento non devono presentare una nuova domanda per il 2026, salvo casi di decadenza, rinuncia o respingimento della precedente richiesta.
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