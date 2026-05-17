Entrano nel vivo oggi, domenica 17 maggio, i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima Addolorata nel centro storico di Comiso. Dopo la Via Matris celebrata venerdì sera, la città si prepara alla giornata principale della festa esterna con celebrazioni religiose, bande musicali, cortei tradizionali e la processione del simulacro della Vergine lungo le principali vie cittadine.

Fin dalle prime ore del mattino il programma ha coinvolto il cuore della città. Il suono delle campane e le salve hanno accompagnato l’avvio della giornata, mentre il corpo bandistico “Kasmeneo” ha attraversato le strade del centro con le tradizionali marce sinfoniche. In calendario anche le celebrazioni eucaristiche previste alle 9 e alle 11.

Il momento centrale dei festeggiamenti è atteso nel tardo pomeriggio. Alle 17 è prevista la messa solenne presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Poco dopo, in piazza Fonte Diana, si esibiranno i corpi bandistici “Kasmeneo” e “Diana”, mentre i Tamburi Imperiali di Comiso sfileranno lungo le vie cittadine.

Alle 18 è programmata l’uscita del simulacro della Beata Vergine Addolorata dalla chiesa, con il tradizionale ingresso in piazza Fonte Diana. Il momento sarà accompagnato dal canto dell’inno dedicato all’Addolorata, eseguito dal coro di voci bianche. Il brano porta la firma di mons. Francesco Rimmaudo ed è stato musicato dal maestro Alfio Pulvirenti.

Subito dopo prenderà il via la lunga processione religiosa che attraverserà alcune delle strade e delle chiese più rappresentative del centro storico di Comiso. Il percorso interesserà piazza Fonte Diana, San Biagio, corso Vittorio Emanuele, la chiesa di San Giuseppe, la parrocchia Maria Santissima Annunziata, la chiesa delle Grazie e il santuario dell’Immacolata.

Nel corso della serata è prevista un’ulteriore celebrazione eucaristica alle 19.30, presieduta da don Biagio Aprile, parroco della parrocchia Maria Santissima Annunziata. Il rientro del simulacro in piazza Fonte Diana è atteso intorno alle 23.30, accompagnato ancora dai Tamburi Imperiali e dallo spettacolo pirotecnico conclusivo.

La festa dell’Addolorata rappresenta uno degli appuntamenti religiosi più sentiti della città di Comiso, richiamando ogni anno numerosi fedeli e visitatori nel centro storico ibleo.