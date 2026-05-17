Marina di Ragusa figura tra le località balneari siciliane più indicate per le famiglie nella stagione estiva 2026, secondo un articolo pubblicato dalla rivista The Wom. La frazione costiera del Comune di Ragusa viene segnalata per il doppio riconoscimento di Bandiera Blu e Bandiera Verde.

Stando a quanto riportato dalla rivista, i due riconoscimenti riguardano la qualità delle acque, la gestione ambientale, la sicurezza e i servizi dedicati ai bambini. La spiaggia viene descritta come ampia e sabbiosa, con fondali a degradazione graduale, caratteristica ritenuta adatta alla balneazione in famiglia.

Secondo la fonte, tra i punti di riferimento della vita estiva della località vengono indicati il lungomare pedonale e il porto turistico. L’articolo cita inoltre la presenza di stabilimenti balneari, aree gioco, bar, gelaterie e ristoranti affacciati sul mare, oltre a tratti di spiaggia libera.

Marina di Ragusa nel contesto della costa iblea

Nel focus dedicato alla costa sud-orientale della Sicilia, The Wom affianca Marina di Ragusa ad altre località premiate: Sampieri, Pozzallo, Santa Maria del Focallo e Marina di Modica. L’articolo richiama anche la vicinanza con Ragusa Ibla e con le città barocche del Val di Noto, senza tuttavia quantificare distanze o tempi di percorrenza.

Per quanto riguarda l’accessibilità, la pubblicazione indica l’aeroporto di Comiso come scalo di riferimento più vicino, con l’alternativa dell’aeroporto di Catania per i collegamenti nazionali e internazionali. La località, secondo la stessa fonte, è raggiungibile anche attraverso la rete stradale provinciale e regionale della Sicilia sud-orientale.

Secondo quanto riportato dalla rivista, la stagione turistica di Marina di Ragusa si estenderebbe anche ai mesi di primavera e autunno, grazie al clima mite della costa ragusana.