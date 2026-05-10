Ci sono coste che ottengono un riconoscimento per caso, un anno fortunato di dati favorevoli. E poi c’è il litorale ibleo, che la Bandiera Blu la conquista con una costanza che ormai ha smesso di sorprendere gli addetti ai lavori — ma che vale la pena raccontare a chi ancora non conosce questo angolo di Sicilia.

Da Marina di Ragusa fino a Pozzallo, con le frazioni di Marina di Modica, Punta Secca, Sampieri e Donnalucata nel mezzo, si estende uno dei tratti costieri più premiati dell’isola. Non per caso.

Cosa valuta davvero la Bandiera Blu

Il riconoscimento internazionale della Foundation for Environmental Education non premia solo l’acqua pulita. Analizza la qualità dei servizi ai bagnanti, la raccolta differenziata, l’accessibilità per le persone con disabilità, la gestione del territorio costiero e la comunicazione ambientale. È una valutazione a tutto tondo — e superarla anno dopo anno richiede un impegno amministrativo che non molti Comuni costieri siciliani riescono a mantenere.

Il Ragusano ci riesce. E questo dice qualcosa sul territorio.

Marina di Ragusa, il centro di tutto

Il lungomare Andrea Doria è il simbolo dell’estate iblea. Una lunga spiaggia dorata affiancata da un porto turistico attivo, stabilimenti attrezzati, aree accessibili e una movida serale che negli ultimi anni ha attirato visitatori ben oltre i confini regionali.

Per chi arriva da fuori, Marina di Ragusa è spesso il primo contatto con il sud-est siciliano. Difficile che resti l’unico — la costa di qui in poi si apre in modo sempre più sorprendente.

Sguardo verso il Mediterraneo: l’antico cannone a difesa della costa, oggi simbolo storico sul lungomare di Marina di Ragusa

Pozzallo, dove la Sicilia guarda verso Malta

Pozzallo non è solo mare. È il punto in cui la Sicilia si avvicina di più al Mediterraneo più largo — il porto collega l’isola a Malta con tratte regolari, e questo le conferisce un respiro internazionale che le altre località balneari ragusane non hanno.

Le spiagge di Pietre Nere restano tra le meglio servite della costa, con un lungomare attrezzato e un’amministrazione che investe con continuità su mobilità sostenibile ed eventi serali. È una delle poche località dove il turismo balneare e quello culturale convivono senza attrito.

La vivace spiaggia di Pietre Nere a Pozzallo, Bandiera Blu e cuore pulsante del turismo balneare nel ragusano.

Marina di Modica, la scelta di chi sa

Chi conosce il litorale ibleo sa che Marina di Modica è la risposta giusta quando si vuole evitare la folla. Spiagge ampie, mare cristallino, un paesaggio naturale poco alterato. E vento — quello che d’estate trasforma questo tratto di costa in un punto di riferimento per surfisti e appassionati di sport acquatici.

La crescita delle presenze turistiche qui è costante da diversi anni, trainata soprattutto dal passaparola. Non è ancora “scoperta” nel senso turistico del termine. Per ora.

Punta Secca, il borgo che il mondo conosce

Il faro. La piazzetta. La casa di Montalbano affacciata sul mare. Punta Secca è il luogo più fotografato del Ragusano, probabilmente tra i più riconoscibili di tutta la Sicilia grazie alla serie televisiva che l’ha resa celebre in decine di paesi.

Ma al di là della fama, resta un borgo marino autentico — piccolo, poco alterato, con un ritmo lento che i visitatori cercano e faticano a trovare altrove. La Bandiera Blu qui non è solo un dato ambientale. È la conferma che la popolarità non ha compromesso la qualità.

Sampieri e Donnalucata, l’ultima curva prima del tramonto

Sampieri ha un elemento che non si trova altrove sulla costa iblea: la Fornace Penna, rovina industriale dell’Ottocento che sorge direttamente sulla spiaggia come un monumento involontario. Il contrasto tra la sabbia bionda e i mattoni rossi sgretolati è uno di quegli scorci che restano impressi.

Donnalucata chiude il percorso con tono diverso — più familiare, più rilassato. Meta ideale per chi porta i bambini, per chi cerca ombrelloni e gelati senza l’adrenalina della movida. Una spiaggia che non promette emozioni forti, ma mantiene quello che promette.

Perché vale il viaggio

Il litorale ibleo non è la Costa Smeralda. Non ha quell’infrastruttura, quella visibilità mediatica, quei prezzi. Ed è esattamente per questo che funziona. Un turismo ancora a misura d’uomo, su un tratto di costa che riesce nell’impresa rara di essere insieme premiato, autentico e accessibile.

Chi viene una volta torna. I dati sulle prenotazioni, anno dopo anno, lo confermano — e le Bandiere Blu sventolate da Pozzallo a Marina di Ragusa sono la versione ufficiale di qualcosa che i turisti sanno già da soli.