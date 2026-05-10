Ladri in azione nella notte al Lucernaio Pub di Ragusa Ibla. Ignoti si sono introdotti nel locale — uno dei più frequentati del quartiere barocco — e hanno sottratto la cassa, alcune attrezzature e strumenti di lavoro utilizzati quotidianamente per la gestione dell’attività.

A rendere pubblica la vicenda sono stati gli stessi titolari, che nelle ore successive al furto hanno diffuso un messaggio attraverso i propri canali social. Nel comunicare l’accaduto, i gestori hanno anche ringraziato le forze dell’ordine per la rapidità dell’intervento e la comunità di Ibla per la vicinanza dimostrata con messaggi, telefonate e supporto concreto.

Nonostante il danno subito, il pub ha riaperto in tempi rapidi. I titolari hanno fatto sapere di essere già operativi, confermando la volontà di non interrompere l’attività. Una risposta che ha raccolto ulteriore solidarietà nel quartiere.

L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione crescente per la sicurezza notturna nella zona di Ragusa Ibla, area ad alta frequentazione turistica e sede di numerosi locali della movida ragusana.

Non sono stati resi noti al momento né l’entità precisa del danno economico né eventuali aggiornamenti sulle indagini in corso.

La vicenda rimane aperta: le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per risalire ai responsabili.