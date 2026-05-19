La Polizia di Stato ha fatto visita alla scuola dell’infanzia “Il paese dei Balocchi” di Pozzallo nell’ambito del progetto didattico “I Mestieri”, promosso dall’istituto scolastico. L’iniziativa ha coinvolto i piccoli alunni in un’attività di conoscenza del lavoro degli operatori di polizia.

Secondo quanto riportato, l’incontro è stato organizzato per avvicinare i bambini alle istituzioni e permettere loro di comprendere le attività quotidiane svolte dagli agenti. In particolare, la presenza di familiari in divisa ha reso l’esperienza ancora più significativa per gli alunni.

Durante la visita, i bambini hanno avuto la possibilità di osservare da vicino un’auto della Polizia di Stato e le attrezzature in dotazione. Il momento ha suscitato curiosità e partecipazione, con numerose domande rivolte agli agenti presenti.

Gli operatori hanno risposto spiegando in modo semplice le principali attività del loro lavoro, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’aiuto alle persone più vulnerabili.

L’iniziativa si è svolta all’interno della scuola dell’infanzia pozzallese e ha rappresentato un momento di formazione educativa inserito nel percorso “I Mestieri”, che punta a far conoscere ai bambini diverse professioni presenti nella società.

Secondo quanto emerso, i piccoli alunni hanno mostrato attenzione e coinvolgimento durante tutta la visita, interagendo con gli agenti e osservando i mezzi in dotazione.

L’incontro si inserisce nelle attività di educazione civica rivolte all’infanzia, con l’obiettivo di favorire una prima conoscenza delle istituzioni e del loro ruolo sul territorio.