L’assessore Giovanni Iacono ha rimesso le deleghe nella Giunta comunale di Ragusa. Il sindaco Peppe Cassì parla di una scelta personale, maturata da tempo e legata agli impegni che l’incarico comporta.

«Da un po’ di tempo Giovanni Iacono mi manifestava la volontà di rimettere le proprie deleghe; una scelta personale, che rispetto, dettata dal comprensibile desiderio di riappropriarsi del tempo che l’incarico di assessore richiede», ha dichiarato il sindaco di Ragusa.

Cassì ha ricambiato i ringraziamenti dell’assessore uscente e ha ricordato una collaborazione durata oltre otto anni: «Ricambio la stima e la gratitudine espressi, e tengo a sottolineare il gran lavoro svolto in oltre 8 anni di proficua collaborazione e gli ottimi risultati conseguiti».

Resta da definire il nuovo assetto della giunta. Il sindaco ha annunciato che le decisioni arriveranno a breve, dopo i confronti già avviati: «Mi riservo di comunicare a breve, anche all’esito di confronti già avviati, le decisioni conseguenti sulla compagine amministrativa».