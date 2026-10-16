La Passalacqua Ragusa torna in campo dopo due settimane di pausa e va in trasferta contro la Unitiva Napoli Women, neopromossa che ha vinto le prime due partite del campionato di serie A2 femminile Credem Banca. La gara è valida per il terzo turno e si gioca domenica 18 ottobre alle 20 al Palabarbuto di Napoli.

Le aquile hanno vinto in casa all’esordio e poi hanno osservato il turno di riposo. Lo staff lo ha usato per lavorare sui meccanismi di squadra e preparare la trasferta. Napoli arriva con due successi: il primo contro Umbertide, ai supplementari, il secondo a Matelica, nelle Marche. Quest’ultima vittoria è arrivata nonostante le assenze di Kosla e Gesuele.

Tra le avversarie ci sarà una conoscenza delle biancoverdi. Chiara Grattini ha giocato con Ragusa il finale della scorsa stagione ed è oggi uno dei punti di riferimento di Napoli, insieme a Berrad, Kosla e Ovner. In campo ci sarà anche una sfida di famiglia: Nicole Leghissa veste la maglia napoletana, la sorella Elisa quella della Passalacqua.

«L’Unitiva Napoli Women fino a qui è stata una squadra sorprendente nei primi due turni; ha giocato due match molto diversi tra loro», ha detto l’allenatore della Passalacqua, Paolo Seletti. «Noi abbiamo preparato la gara con grande intensità, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista mentale.»

Per il tecnico la chiave è la difesa. «Dobbiamo mettere in campo precisione e attenzione soprattutto in difesa; Napoli sta tirando con ottime percentuali. I loro tiri sono tutti ben costruiti, hanno tante giocatrici che colpiscono dall’arco grande», ha spiegato. Seletti ha indicato anche la pressione delle campane: «La loro aggressività a tutto campo crea vantaggi sostenuti e aiutati anche da molti blocchi su chi porta palla. Dovremo allacciarci le scarpe strette il doppio rispetto al normale per venirne a capo».

L’allenatore ha chiuso con una citazione letteraria: «Parafrasando Goethe, sarà un’impresa vedere Napoli e… sopravvivere, ma siamo fiduciosi e determinati».

Arbitrano Marcello Manco e Marco Guarino. La partita sarà trasmessa in diretta su Flima.tv. Ottobre è il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno. Per l’occasione la Lega Basket Femminile coinvolge tutte le squadre in un’iniziativa che ricorda come la diagnosi precoce e i controlli periodici salvino la vita.