Il XV del Sud-Est debutterà nel campionato nazionale di Serie B di rugby domenica 18 ottobre alle 15:30 allo Stadio del Rugby di via Forlanini, a Ragusa, contro il San Gregorio Rugby. La partita della prima giornata si giocherà però a porte chiuse.

Chi vuole seguirla potrà farlo in diretta streaming sul canale YouTube della squadra. Secondo la società, quella di domenica sarà l’ultima gara casalinga senza tifosi: la successiva partita interna è in calendario domenica 29 novembre, quando lo stadio potrà tornare ad accogliere il pubblico.

La formazione è nata dalla collaborazione tra le realtà rugbistiche di Ragusa e Siracusa e affronta la stagione 2026/27 con un obiettivo dichiarato dal club: proseguire un percorso di crescita e rappresentare sempre di più il rugby della Sicilia sud-orientale. Lo slogan scelto per la stagione è «Due province, una sola meta».

L’esordio ufficiale arriva dopo la preparazione estiva e le prime uscite precampionato. La società si aspetta una stagione «impegnativa e stimolante» e indica come sostegno decisivo per il progetto sia gli sponsor che accompagnano da tempo le due realtà coinvolte, sia le aziende che hanno deciso di affiancarle da quest’anno.

La prima partita casalinga aperta al pubblico è prevista domenica 29 novembre, sempre allo Stadio del Rugby di via Forlanini: dopo l’esordio, i tifosi iblei dovranno quindi attendere sei settimane per tornare sugli spalti.