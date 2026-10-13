Il Frigintini, la squadra della frazione di Modica, cerca la prima vittoria nel campionato di Promozione sul campo del Cassibile Fontane Bianche, che in classifica lo precede di due punti. La partita è valida per la quarta giornata del girone D e si gioca nel turno infrasettimanale allo stadio «Ivan Tuccitto» di Cassibile, con calcio d’inizio alle 15:30.

Dopo tre giornate i rossoblu allenati da Ciccio Di Rosa hanno raccolto due punti, frutto di due pareggi e una sconfitta. L’ultimo risultato è lo 0-0 nel derby con il Comiso, giocato allo stadio «Pietro Scollo». Per il Frigintini la trasferta in provincia di Siracusa arriva a pochi giorni da quella partita.

Il Cassibile Fontane Bianche ha avuto un avvio migliore: quattro punti nelle prime tre giornate. La squadra siracusana arriva alla sfida dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro il Serradifalco, che fino a quel turno guidava la classifica del girone.

Di Rosa dovrà fare a meno di alcuni giocatori, fermi per infortunio o per squalifica. Per i rossoblu la partita di Cassibile è anche l’occasione per accorciare la distanza da un’avversaria diretta nella parte centrale della classifica, a una settimana dall’avvio di una stagione che fin qui non ha ancora portato successi.

A dirigere Cassibile Fontane Bianche-Frigintini sarà Francesco Pio Carlo Bonvissuto, della sezione AIA di Enna. Gli assistenti saranno Salvatore Puglisi e Giuseppe Diego Scarlata, entrambi della sezione arbitrale di Catania.