Un incontro con i vertici dell’Asp sulla sanità a Vittoria e Scoglitti: lo annuncia Andrea La Rosa, segretario cittadino, che chiede risorse e investimenti per l’ospedale cittadino e la guardia medica della frazione.

«Il nostro ospedale e la guardia medica di Scoglitti affrontano quotidianamente criticità che si ripercuotono sia sugli operatori sia sui cittadini», ha dichiarato La Rosa. Secondo il segretario cittadino, «non possiamo più accettare che una città di oltre 60mila abitanti continui a convivere con un sistema sanitario che vive in condizioni di costante affanno».

La Rosa ha riconosciuto il lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari, ma ha aggiunto che la buona volontà del personale non basta: «Una città come Vittoria non può continuare ad affidarsi esclusivamente alla buona volontà di chi lavora in prima linea».

Per il segretario servono interventi concreti e una programmazione adeguata. «Servono risorse, investimenti e soprattutto una rappresentanza istituzionale forte, in grado di far valere le esigenze del nostro territorio in tutte le sedi competenti», ha spiegato.

Il diritto alla salute è al centro della sua presa di posizione. «Garantire un’assistenza sanitaria accessibile, efficiente e dignitosa non rappresenta un favore concesso ai cittadini, ma un dovere preciso», ha detto. E ancora: «Non voglio rassegnarmi all’idea di una sanità di serie B per la nostra comunità».

La Rosa ha indicato le famiglie e gli anziani tra le persone che ogni giorno si rivolgono alla sanità pubblica del territorio. «I cittadini hanno diritto a efficienza, trasparenza e dignità. Il diritto alla salute non può dipendere dalla fortuna o dal luogo in cui si vive», ha affermato.

Il prossimo passo è il confronto con l’azienda sanitaria. «A breve programmeremo un incontro con i vertici Asp. Siamo certi che dal confronto potranno arrivare le risposte attese», ha annunciato La Rosa.