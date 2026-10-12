Il Santa Croce Soccer ha battuto 7-0 la Megarese ed è salito al primo posto del girone D. La squadra di Santa Croce Camerina comanda la classifica grazie alla migliore differenza reti.
Il protagonista della partita è stato l’attaccante Zarrella, autore di una tripletta: tre dei sette gol biancazzurri portano la sua firma.
Il successo è arrivato al termine di un pomeriggio in cui la squadra ha messo in campo tutti i reparti. Per la società il valore del risultato sta soprattutto nella prova collettiva, più che nel punteggio.
Il calendario non concede pause. Mercoledì 14 ottobre il Santa Croce Soccer giocherà a Ragusa contro il Pro Ragusa, in un turno infrasettimanale che sarà il primo impegno da capolista.