La Virtus Ragusa perde in casa contro l’Air Basket Termoli per 77-78. La partita si è decisa negli ultimi secondi con un canestro di Grimaldi, dopo che i padroni di casa avevano recuperato uno svantaggio di 15 punti.

Per la SuperConveniente di coach Recupido è la seconda sconfitta stagionale. Non sono bastati i 27 punti a testa di Lanzi e Vijber. Tra gli ospiti, allenati da Del Vecchio, il migliore realizzatore è stato Hajrovic con 19 punti, seguito da Pavicevic con 17 e Rupil con 12.

Il primo quarto si è giocato soprattutto dall’arco: le due squadre hanno tentato 19 tiri da tre e ne hanno segnati appena 6. Termoli, che punta su un gioco veloce in transizione, ha chiuso avanti 16-21 al 10′. Il secondo periodo si è aperto con il primo canestro di Sorrentino dal suo ritorno in maglia Virtus. Poi un parziale di 9-0 ha portato gli ospiti sul 20-34 al 15′ e Recupido ha chiamato due timeout ravvicinati. Rupil, Hajrovic e Diarra hanno allungato fino al +15 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la partita è cambiata. Lanzi ha segnato 14 punti nel terzo quarto, con tre triple, mentre la difesa ragusana ha costretto Termoli a soluzioni forzate e ad alcune infrazioni. Con un parziale di 22-2 la Virtus è passata avanti sul 52-49. Hajrovic, Sow e Pavicevic hanno però ridato il comando agli ospiti, e Grimaldi ha firmato il 60-62 al 30′.

Nell’ultimo quarto Termoli è salita sul 64-71. Fabi e Lanzi hanno riportato Ragusa a un punto, 72-73 a quattro minuti dalla fine. Il sorpasso di Peterson e la sesta tripla di Lanzi hanno dato ai padroni di casa il 77-73 al 38′. Da quel momento la Virtus non ha più segnato. Orrego, in lunetta a 40 secondi dalla sirena dopo un antisportivo di Diarra, ha sbagliato entrambi i liberi, e Rupil ha accorciato sul 77-76 a 21 secondi dal termine.

Dopo una palla persa della Virtus, Grimaldi è entrato in area e ha segnato il canestro del 77-78. Negli ultimi tre secondi l’ultima tripla di Lanzi è finita sul ferro.

Hanno arbitrato Giunta di Ragusa e Di Stefano di Vittoria. La Virtus torna in campo mercoledì alle 20 contro Marigliano, nel recupero della prima giornata di campionato.