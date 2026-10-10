Undici famiglie sono rimaste senza casa nel Trapanese dopo il passaggio di due trombe marine che hanno colpito Marsala e Petrosino. A Petrosino, dove la tromba marina ha provocato danni consistenti, le famiglie sfollate sono otto. Quattro di loro sono ospitate dal Comune in un albergo della zona, come ha confermato il sindaco Giacomo Anastasi.

A Marsala sono tre i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, rese inagibili o distrutte, per un totale di sette persone. Il Comune ha confermato il dato.

L’amministrazione marsalese ha sistemato in una struttura alberghiera una famiglia di tre persone. Gli altri due nuclei hanno trovato ospitalità da amici e parenti.