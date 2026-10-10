Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre un forte temporale, con una tempesta di fulmini e tuoni, ha colpito la provincia di Ragusa. Il forte maltempo era stato annunciato dal Dipartimento di protezione Civile regionale con un’allerta meteo arancione in tutta l’isola.

L’allerta è stata emessa ieri pomeriggio con il bollettino meteo del Dipartimento regionale della Protezione civile. Il maltempo continua anche per tutta la giornata di sabato 10 ottobre. Per le prossime ore sono attese piogge e temporali a tratti molto intensi, con la possibile formazione di trombe marine e di downburst locali.

Il tempo resterà molto perturbato in tutta la regione. In particolare nella mattinata sono attesti forti temporali nella fascia ionica. In serata i fenomeni si concentreranno sui settori settentrionali dell’isola, mentre le temperature sono previste in ulteriore diminuzione.