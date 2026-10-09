Una doppia tromba marina si è formata nella zona del porto di Marsala e, spostandosi verso la terraferma, ha danneggiato edifici, automobili e coltivazioni nel Trapanese, causando diversi feriti.

A Petrosino il vortice ha investito un’auto e l’ha sbalzata in un burrone: due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

A Marsala la tromba d’aria ha colpito la scuola De Gasperi di via Nazionale. In città sono rimaste ferite alcune persone.

Sul territorio stanno intervenendo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I vortici si sono sviluppati in mare e da lì sono arrivati fino alla costa, colpendo i centri abitati e le campagne.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha commentato l’accaduto in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Dipartimento regionale della Protezione civile: «Le immagini delle trombe d’aria che hanno colpito questa mattina il Trapanese sono particolarmente sconvolgenti e sono motivo di grande apprensione per le conseguenze sulla popolazione».

Schifani ha spiegato di essere in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per seguire l’evolversi della situazione.