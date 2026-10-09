Temporali anche di forte intensità, raffiche di vento, grandinate locali e fulmini frequenti sono previsti in Sicilia tra la sera di venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre. Lo annuncia il bollettino meteo del Dipartimento di Protezione Civile della Sicilia con un’allerta arancione in tutte le province siciliane, compresa Ragusa. Le piogge più abbondanti sono attese sabato sui settori occidentali, meridionali e nelle zone interne dell’isola.

Per la serata di venerdì le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, soprattutto rovesci e temporali, sui settori occidentali, con accumuli in genere moderati. Sui settori centrali e nord-orientali i fenomeni saranno più sparsi e i quantitativi moderati solo in alcuni punti.

Sabato 10 ottobre le precipitazioni si estenderanno a gran parte della regione: da sparse a diffuse, ancora sotto forma di rovesci o temporali, con accumuli generalmente moderati che potranno diventare elevati sui settori occidentali, meridionali e nelle zone interne.

Su entrambe le giornate resta la stessa indicazione: i temporali potranno essere localmente forti, in particolare sui versanti tirrenico e ionico, e accompagnati da rovesci intensi, forti raffiche di vento, grandine e attività elettrica frequente.