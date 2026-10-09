Un intervento di derattizzazione interesserà sabato 10 ottobre l’intero territorio comunale di Giarratana, a partire dalle 6 del mattino. Il Comune chiede ai residenti di adottare alcune precauzioni durante le operazioni.
Il servizio sarà eseguito dall’impresa ecologica Busso Sebastiano. L’amministrazione raccomanda particolare attenzione per bambini, animali domestici e persone fragili, cioè le categorie più esposte durante questo tipo di intervento.
Per tutta la durata delle operazioni il Comune invita a non sostare nelle aree interessate e a tenere chiuse porte e finestre. Chiede anche di non lasciare all’esterno alimenti, indumenti o altri oggetti di uso quotidiano: chi stende il bucato fuori o tiene ciotole e cibo per gli animali in cortile o sul balcone dovrebbe quindi ritirarli prima dell’inizio dell’intervento, già dalla sera di venerdì 9 ottobre.