Tre vescovi hanno presieduto a Pozzallo le celebrazioni di mercoledì 7 ottobre, memoria liturgica della Madonna del Rosario, la giornata che ha chiuso i festeggiamenti per la Patrona della città con l’affidamento della comunità alla Vergine e la processione serale del simulacro.

Le messe sono state presiedute da mons. Giorgio Demetrio Gallaro, arcivescovo emerito del dicastero per le Chiese orientali, da mons. Vito Piccinonna, vescovo di Rieti, e da mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto. Alle celebrazioni hanno partecipato autorità civili e militari, associazioni, sodalizi e fedeli arrivati anche dai centri vicini.

Il momento centrale della giornata è stato il tradizionale atto di affidamento e consacrazione della città alla Madonna del Rosario, il rito con cui Pozzallo rinnova ogni festa il legame con la sua Patrona.

In serata il simulacro ha attraversato le principali strade cittadine, sorretto dai portatori, tra due ali di fedeli che lo hanno accompagnato con preghiere e canti lungo il percorso.

Attorno alle celebrazioni religiose si è svolto il programma collaterale: le esibizioni del gruppo di musici e sbandieratori, la tradizionale Fiera del Dono, lo spettacolo pirotecnico di chiusura e la storica «corsa» lungo via Vittorio Giardina.

Gli organizzatori hanno ringraziato la Diocesi di Noto, i sacerdoti, i portatori della Madonna del Rosario, le autorità civili e militari, le associazioni, i volontari e gli sponsor della festa.