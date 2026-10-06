Dolore a Rosolini per la morte di un altra giovane donna, Irene Modica di 48 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio non solo tra i familiari ma anche tra quanti la conoscevano.

La celebrazione delle esequie è prevista per mercoledì 7 ottobre alle ore 10.30, presso la Chiesa Madre di Rosolini. La camera ardente è stata allestita in via Messico 3, dove amici e conoscenti potranno recarsi per rendere un ultimo saluto a Irene e manifestare la propria vicinanza alla famiglia.

Tanti i messaggi postati sui social, eccone alcuni:”Ciao Cara Irene – scrive Giusy – Anima bellissima che la terra ti sia lieve, sarai l’angelo più bello veglia i tuoi cari”. “Ciao Irene – scrive Pietro – r.i.p in pace”. “Ciao Irene – scrive Rosa – mancherai tanto. Custodisci e proteggi la tua famiglia come un bellissimo angelo”.

La comunità rosolinese si prepara dunque a stringersi attorno alla famiglia Calvo-Modica in questo momento di profondo dolore, accompagnando Irene nel suo ultimo viaggio.