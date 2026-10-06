Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata ieri sera al largo della costa di Scicli, con epicentro in mare a circa 20 chilometri dalla città. La scossa è stata registrata alle 22:18:41. L’area è indicata dall’INGV come «Costa Ragusana (Ragusa)» e la profondità ipocentrale è stata stimata in circa 7 chilometri.

L’epicentro è stato localizzato alle coordinate 36.6188 di latitudine e 14.6683 di longitudine, in mare, davanti alla costa sud-orientale della Sicilia. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV-Roma, che svolge il monitoraggio della sismicità del territorio italiano e delle aree limitrofe.

La scossa di mmagnitudo 2.3 colloca l’evento tra le scosse di bassa energia. Le localizzazioni degli eventi sismici sono diffuse dall’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’INGV attraverso il portale dedicato ai terremoti in tempo reale.