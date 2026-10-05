Il Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica avrà da martedì 6 ottobre un’area di Osservazione breve intensiva, l’OBI, con sei posti letto per i pazienti che devono restare sotto controllo per alcune ore senza essere ricoverati. L’apertura è stata annunciata dal deputato Ignazio Abbate.

La nuova area si trova nei locali al piano superiore rispetto all’attuale zona dell’emergenza. Secondo Abbate sarà dotata di tutte le apparecchiature tecnologiche necessarie e servita da un’unità medica dedicata a tempo pieno. La realizzazione, ha spiegato il deputato, è stata finanziata interamente con fondi del bilancio aziendale dell’Asp.

L’OBI accoglie chi arriva in Pronto Soccorso e non ha bisogno di un ricovero, ma non può nemmeno essere dimesso subito. Abbate l’ha descritta come «un’area fondamentale per la gestione di quei pazienti che, pur non necessitando di un ricovero immediato, richiedono un monitoraggio clinico e approfondimenti diagnostici in sicurezza per un periodo compreso tra le 6 e le 48 ore». E ha aggiunto: «Questa soluzione consentirà di evitare ricoveri impropri, stabilizzare i pazienti prima delle dimissioni o dell’eventuale trasferimento in reparto».

Per il deputato il nuovo reparto è «una battaglia politica vinta», legata anche all’aumento dei posti letto complessivi del Maggiore, che secondo Abbate è risultato «tra i pochi in Sicilia ad aver avuto un aumento di posti letto dislocati nei vari reparti». Abbate ha ricordato di aver dialogato negli anni «con i vari assessori regionali che si sono avvicendati per inserire la creazione di questo nuovo reparto nella riorganizzazione della nuova rete ospedaliera».

Il deputato ha espresso apprezzamento per il lavoro della Direzione strategica dell’Asp e ha citato la collaborazione con l’assessorato regionale alla Sanità.

Con l’apertura dell’OBI, secondo Abbate, sarà possibile assumere nuovo personale sanitario da destinare al reparto. «Mi risulta che nei prossimi giorni verranno pubblicati i bandi per l’arruolamento di nuove unità lavorative», ha detto.