Domenica 11 ottobre il centro storico di Vittoria ospiterà la prima edizione internazionale femminile della «5K di Vittoria Run & Walk». In programma una gara riservata alle atlete professioniste e una prova per amatori valida come Campionato regionale assoluto e master.

La giornata è divisa in tre momenti. Si comincia con una passeggiata aperta a tutti, pensata per famiglie e camminatori. Segue la gara competitiva degli amatori, che quest’anno ha anche valore di campionato regionale. Chiude la prova delle professioniste, con atlete in arrivo da diverse parti del mondo e alcune protagoniste dell’atletica internazionale.

«Siamo particolarmente orgogliosi che il nostro territorio possa ospitare una competizione femminile di livello internazionale e, allo stesso tempo, una giornata aperta alle famiglie, ai camminatori e alle persone con disabilità», ha dichiarato l’assessore allo Sport Fabio Prelati.

Tra i protagonisti della giornata ci sarà l’associazione Amici Speciali. Nelle intenzioni degli organizzatori, la sua presenza deve fare della corsa uno strumento di socialità, condivisione e abbattimento delle barriere.

La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Atletica Vittoria, presieduta da Salvo Greco, con il patrocinio oneroso dell’amministrazione comunale.

«Portare nel cuore della città una manifestazione sportiva di livello internazionale significa valorizzare Vittoria e, nello stesso tempo, promuovere una cultura dello sport aperta a tutti», ha detto il sindaco Francesco Aiello. «Per questo abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa».

Prelati ha aggiunto che, per l’amministrazione, l’evento interpreta un principio preciso: «Lo sport deve essere innanzitutto un momento di incontro e di partecipazione».

L’appuntamento è in piazza del Popolo alle 9, con lo start di una giornata che porterà nelle strade del centro storico atlete, famiglie, amatori, professioniste e associazioni.