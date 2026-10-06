Momenti di paura oggi in una scuola di Vittoria. Una porzione del soffitto si è staccata in un’aula della scuola Pappalardo di Vittoria e ha colpito alla testa due alunni, rimasti feriti in modo lieve.

Il cedimento è avvenuto intorno alle 12 nell’istituto di via 1° Maggio. Sul posto sono arrivate due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria, il cui personale ha prestato le prime cure ai ragazzi. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Nella scuola sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e i tecnici dell’ufficio comunale competente, chiamati a verificare le condizioni di sicurezza dei locali. Presenti anche le forze dell’ordine, per ricostruire l’accaduto.

L’aula è stata sgomberata e dichiarata inagibile in via precauzionale, in attesa degli accertamenti tecnici che dovranno stabilire l’entità dei danni e gli interventi da eseguire.

Le cause del cedimento non sono ancora state accertate. Le verifiche dovranno chiarire anche se nell’edificio ci siano altre criticità. (Foto Assenza)