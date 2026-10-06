Un questionario anonimo online permette ai cittadini di Ragusa, Modica e Vittoria di contribuire ai piani con cui i tre Comuni affronteranno le ondate di calore nei prossimi anni. Bastano circa dieci minuti per compilarlo.

Le risposte confluiranno nei Piani locali di riscaldamento e raffrescamento, che le tre amministrazioni stanno elaborando in base all’articolo 25 della Direttiva europea sull’efficienza energetica (EED). Lo strumento è previsto per i Comuni con più di 45mila abitanti: in provincia di Ragusa la soglia è superata dal capoluogo, da Modica e da Vittoria. I piani orienteranno gli interventi dei prossimi anni.

Il modulo si compila a questo link: https://forms.gle/HeqhQ9KMViUCj1Wh7. Serve a capire come i residenti affrontano i periodi di caldo intenso, un’informazione che secondo i promotori è indispensabile per costruire un piano efficace.

Per i Comuni coinvolti, le ondate di calore incidono sempre di più sulla qualità della vita, sul comfort delle abitazioni, sui consumi energetici e sulla vivibilità degli spazi pubblici.

A spiegare il senso dell’iniziativa è l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Gianni Giuffrida: «Di fronte all’impatto sempre più forte delle ondate di calore sulla vita di tutti i giorni e sui costi energetici delle famiglie, le istituzioni hanno il dovere di agire con visione e concretezza».

L’assessore richiama il lavoro comune con le altre due città: «Insieme ai Comuni di Modica e Vittoria stiamo tracciando le linee guida per i prossimi anni, ma la riuscita di questi Piani passa dall’ascolto dei cittadini».

Per Giuffrida, «dedicare dieci minuti a questo questionario significa contribuire in modo diretto a rendere le nostre città più vivibili, sicure e preparate alle sfide del clima». Secondo i promotori, le risposte serviranno a definire interventi più efficaci per tutto il territorio ragusano.