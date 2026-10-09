Una porzione di soffitto è crollata nei giorni scorsi all’interno dell’istituto comprensivo Francesco Pappalardo di Vittoria, ferendo in modo lieve due alunni. Ora Forza Italia chiede verifiche su solai e controsoffitti di tutte le scuole della città e un registro pubblico sulla sicurezza degli edifici.

A intervenire è Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia, con una nota pubblicata sui social. «Quando un genitore saluta il proprio figlio la mattina deve avere una sola certezza: lasciarlo in un luogo sicuro», ha scritto La Rosa. Ha definito il cedimento «gravissimo» e ha sottolineato che i due studenti coinvolti stanno bene.

Le proposte del partito riguardano tre fronti. Il primo sono le verifiche approfondite su solai e controsoffitti di tutti gli istituti scolastici vittoriesi. Il secondo è un piano pluriennale di manutenzione preventiva, per evitare nuove emergenze. Il terzo è un registro pubblico dedicato alla sicurezza degli edifici scolastici. La Rosa chiede anche un tavolo permanente di confronto con dirigenti scolastici, docenti, rappresentanti dei genitori e personale addetto alla sicurezza, per monitorare in modo costante le condizioni delle scuole.

Il segretario cittadino ha espresso vicinanza agli alunni e alle loro famiglie e ha criticato il clima politico nato dopo l’episodio. Secondo La Rosa, mentre la città chiede risposte e garanzie, il dibattito rischia di diventare uno scontro tra chi governa e chi cerca di trarre vantaggio dalle polemiche. Per questo ha invitato tutte le forze politiche ad abbassare i toni e a concentrarsi sulla tutela degli studenti.

«La scuola deve essere il luogo più sicuro e protetto della nostra città», ha aggiunto il rappresentante di Forza Italia.

Sulle condizioni strutturali dell’istituto Pappalardo e degli altri plessi scolastici di Vittoria sarebbero in corso accertamenti tecnici.