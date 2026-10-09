Due fine settimana di regate giovanili sulle acque di Donnalucata, nel territorio di Scicli: sabato 10 e domenica 11 ottobre e poi sabato 17 e domenica 18 ottobre. L’Asd Circolo velico Kaucana organizza la Settimana della Vela – Donnalucata 2026, inserita nell’attività della VII Zona della Federazione italiana vela.

Il primo weekend ospita la Finale zonale della Coppa Sicilia Classe Optimist, cioè l’atto conclusivo della stagione agonistica per la classe con cui i più giovani si avvicinano alla vela. In acqua scenderanno velisti provenienti da tutta l’isola, che si contenderanno il trofeo regionale.

Il 17 e 18 ottobre si corre invece la Prima tappa zonale del Ranking 2027 delle Classi Ilca, la regata che apre la nuova stagione per una delle classi olimpiche più diffuse. Secondo gli organizzatori, alla regata Ilca dovrebbero partecipare anche equipaggi provenienti da Malta.

«Per il nostro circolo rappresenta un motivo di grande orgoglio poter ospitare una manifestazione di così alto livello tecnico e sportivo», ha detto il presidente dell’Asd Circolo velico Kaucana, Nunzio Micieli. «Donnalucata possiede caratteristiche ideali per l’attività velica e siamo felici di poter mostrare a tanti atleti e alle loro famiglie la bellezza della nostra costa e l’accoglienza della nostra comunità».

Il Kaucana organizza l’evento con il supporto del Circolo nautico e del Circolo velico di Donnalucata e della Lega navale italiana, delegazione di Marina di Ragusa. La manifestazione ha il patrocinio del Libero consorzio comunale di Ragusa e del Comune di Scicli. Tra i partner figurano l’azienda ragusana Ricca It e l’associazione Samot Ragusa ets.

Gli organizzatori hanno legato le regate anche alla riduzione della plastica monouso: a tutti i partecipanti sarà donata una borraccia riutilizzabile. «Chi pratica la vela vive il mare ogni giorno e ha il dovere di proteggerlo», ha spiegato Micieli. «Abbiamo voluto che questa manifestazione lanciasse anche un messaggio concreto di sensibilizzazione ambientale».

Alla manifestazione è annunciata la presenza del presidente della VII Zona Fiv (Sicilia), Beppe Tisci.