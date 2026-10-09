Un emendamento contro le fumarole nell’agricoltura in serra ha ottenuto il via libera della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana. Il testo sarà presentato sabato 10 ottobre 2026 in una conferenza stampa a Vittoria.

Si tratta dell’emendamento A.444, firmato dal deputato regionale Nello Dipasquale. Gli obiettivi dichiarati sono due. Il primo è contrastare le fumarole. Il secondo è favorire nel comparto serricolo pratiche più rispettose dell’ambiente, a partire da una gestione più sostenibile dei residui delle coltivazioni.

Secondo i promotori, il problema riguarda il territorio e richiede interventi concreti, strumenti adeguati e un impegno condiviso. La tutela ambientale va conciliata, sempre secondo i promotori, con le esigenze delle imprese agricole.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i contenuti dell’emendamento e le finalità dell’intervento. Saranno presentate anche le prospettive che il testo apre per lo smaltimento dei residui dell’attività in serra.

L’appuntamento è alle 10 nella Sala degli Specchi «Ubaldo Balloni» di Palazzo Iacono, alla presenza di Dipasquale.