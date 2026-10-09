Sei giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Vittoria con l’accusa di aver usato, nel corso di una sola notte, una carta di credito che non era loro per pagare bevande e sigarette tra Comiso e Vittoria.

Poco dopo le 2 un ragazzo ha chiesto aiuto all’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria. Aveva trascorso la serata in un bar della città e si era accorto di non avere più il portafoglio, con dentro documenti e carte di credito. Mentre i militari ascoltavano il suo racconto, sul cellulare del giovane hanno cominciato ad arrivare le notifiche di addebito per acquisti fatti a Comiso con la sua carta.

La pattuglia si è spostata a Comiso, in un locale aperto durante la notte. Con l’aiuto dei proprietari, i carabinieri hanno visionato le immagini della videosorveglianza e hanno individuato la targa dell’auto usata dal gruppo che aveva consumato e acquistato bevande pagando con quella carta.

Alle 5 del mattino la carta è stata usata di nuovo, in un bar di Vittoria già aperto a quell’ora. I militari sono arrivati subito e hanno trovato ancora sul posto l’auto con la targa individuata e alcuni giovani che, per fisionomia e abbigliamento, corrispondevano a quelli ripresi durante la notte.

Durante l’identificazione, uno dei più giovani del gruppo è stato sorpreso mentre cercava di disfarsi della carta, nascondendola sotto un portatovaglioli su un tavolo all’esterno del bar. La carta è stata recuperata e sarà restituita al proprietario.

Il gruppo è composto da tre uomini e tre donne tra i 21 e i 34 anni. I carabinieri hanno acquisito le immagini in cui i sei vengono ripresi mentre comprano bevande in due diversi locali e sigarette ai distributori automatici. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti: le accuse dovranno essere verificate nel contraddittorio tra le parti.