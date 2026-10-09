La mensa scolastica del Comune di Comiso riapre lunedì 12 ottobre. Il menu è stato rivisto insieme a un nutrizionista, con alcune novità nate dalle richieste delle famiglie.

Ad annunciare la ripartenza è l’assessore alla Pubblica istruzione Giusi Cubisino: «Anche quest’anno abbiamo lavorato dettagliatamente sul menu assieme al nutrizionista, introducendo alcune novità scaturite dalle esigenze segnalate dalle famiglie». Per l’assessore, la mensa è «un servizio che consideriamo parte integrante del percorso educativo».

Secondo Cubisino, il pranzo a scuola va oltre il piacere del cibo. «Il momento del pasto non può basarsi semplicemente sul gradimento del cibo, ma è molto di più. È socializzazione, condivisione e educazione alimentare», ha spiegato. Ha poi aggiunto che i bambini «vengono accompagnati alla scoperta di sapori e di alimenti diversi», per imparare il valore di un’alimentazione varia ed equilibrata.

L’assessore ha detto che le segnalazioni dei genitori contano, ma non bastano a decidere il menu: «È importante per noi ascoltare anche le famiglie ma lo è altrettanto avere una visione complessiva per non soffermarsi al gusto del momento, ma per dare un contributo alla crescita e al benessere dei nostri bambini».

Il servizio coinvolge sia il personale degli uffici comunali sia gli addetti che lavorano nelle cucine comunali. Cubisino li ha ringraziati per il lavoro svolto in vista della riapertura.