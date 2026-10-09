Una doppia tromba marina si è formata nel mare davanti al porto di Marsala, ha raggiunto la terraferma e ha provocato feriti e danni nel Trapanese. A Marsala i vortici hanno investito la scuola De Gasperi, in via Nazionale. Alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un’auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Spostandosi, la tromba d’aria ha danneggiato edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese.