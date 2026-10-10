Sono in pagamento in Sicilia i contributi del «bonus lavastoviglie»: la Regione Siciliana ha ammesso 918 domande su 1.122 e distribuirà circa 175 mila euro a chi ha comprato l’elettrodomestico.

Il rimborso copre fino al 50 per cento della spesa, con un tetto di 200 euro per beneficiario. Vale per gli acquisti fatti tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025 da residenti nell’isola, e solo per lavastoviglie destinate all’uso familiare.

Le domande escluse sono 204, circa una su sei. Il pagamento parte al termine dell’istruttoria con cui gli uffici regionali hanno controllato dichiarazioni e documentazione dei richiedenti, per accertare il possesso dei requisiti.

Divisa per le 918 domande ammesse, la somma complessiva corrisponde in media a circa 190 euro ciascuna, poco sotto il massimo previsto. Il tetto di 200 euro si raggiunge con una spesa di 400 euro: per gli acquisti di importo inferiore il contributo è la metà del prezzo pagato.

Il governo regionale ha presentato il bonus come una misura contro la crisi idrica, con l’obiettivo di promuovere il risparmio d’acqua nelle abitazioni.

Il decreto è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana, nella sezione dedicata al dipartimento Acqua e rifiuti.