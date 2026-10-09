Un operaio è morto e un suo collega è in gravi condizioni dopo che il furgone su cui viaggiavano è precipitato dal viadotto Vina, terminando la propria corsa nello spiazzo di un’abitazione. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A20 Palermo-Messina, all’altezza di Capo d’Orlando.
Il mezzo procedeva in direzione Palermo. A bordo c’erano i due lavoratori: uno ha perso la vita, l’altro è rimasto ferito gravemente.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco.