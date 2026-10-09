Il Comune di Santa Croce Camerina attiva i presidi di protezione civile per l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale sulla provincia di Ragusa.

Dalle 7 entreranno in funzione il Presidio operativo e il Presidio territoriale. Il loro compito è sorvegliare i punti e le zone critiche individuati nel Piano comunale di protezione civile e intervenire in caso di emergenza.

Il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, ha spiegato i motivi della decisione: «Sulla base dei fenomeni atmosferici previsti già dalla nottata visto il livello di allerta diramato dalla Protezione Civile Regionale, saranno attivi i Presidi Operativo e Territoriale di Protezione Civile, per il monitoraggio dei punti/zone critiche individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile ed eventuali attività emergenziali».

L’amministrazione invita i cittadini alla massima prudenza e chiede di mettersi in strada solo se strettamente necessario, già dalle prime ore, quando secondo le previsioni i fenomeni saranno in corso.

Per segnalazioni e richieste di aiuto il Comune ha indicato due numeri: la Protezione civile comunale risponde allo 0932 821959, la Polizia municipale allo 0932 821533.