Una ragazza minorenne sarebbe stata afferrata per i capelli da un uomo che avrebbe tentato di farla salire in auto a Modica Alta. A raccontarlo è la madre, che in un post pubblicato sui social cerca testimoni dell’episodio.

Secondo la ricostruzione della donna, i fatti sarebbero avvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì, tra via Roma e la zona conosciuta come «’O Cunsulu». La giovane sarebbe riuscita a sottrarsi all’uomo grazie all’intervento di alcuni ragazzi che si trovavano sul posto e che l’avrebbero aiutata.

Il racconto della madre prosegue oltre il primo momento. Sempre secondo il post, l’uomo avrebbe poi seguito la ragazza in auto fino alla zona del collegio oratorio dei Salesiani, dove la minorenne avrebbe chiesto aiuto ad alcune persone presenti.

L’appello sta circolando in queste ore sui profili social di Modica. La madre chiede a chi si trovava tra via Roma e la zona dei Salesiani nel tardo pomeriggio di mercoledì, e potrebbe aver assistito alla scena, di mettersi in contatto con la famiglia.