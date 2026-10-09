Il maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Trapani avrebbe provocato feriti e danni ad abitazioni, a una scuola e a diversi luoghi di lavoro. Tra i comuni colpiti ci sarebbero Petrosino e Marsala.

La situazione è stata descritta da Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana e deputato della provincia di Trapani, che ha chiesto a Regione e Stato di attivare subito le procedure di emergenza. «Provo un dolore profondo per quanto è accaduto nella mia provincia. Il primo pensiero va ai feriti e alle loro famiglie, e a chi in poche ore ha visto devastati la propria casa, la scuola dei propri figli, il posto in cui lavora», ha dichiarato.

Pellegrino ha rivolto il suo messaggio alle comunità colpite anche a nome del gruppo di Forza Italia e ha indicato le priorità: «Adesso la popolazione ha bisogno di un sostegno immediato: servono la Protezione civile e tutte le strutture dello Stato, con uomini e mezzi, accanto alle famiglie e alle imprese colpite».

Le richieste riguardano sia l’assistenza alle persone sia le aziende. «Ai governi regionale e nazionale chiediamo di attivare immediatamente tutte le procedure emergenziali, per garantire assistenza e accoglienza a chi ne ha bisogno e per sostenere concretamente le attività economiche danneggiate, che non possono permettersi un blocco operativo».

Il deputato ha poi collegato quanto accaduto al cambiamento climatico e ha proposto un confronto per la fase successiva: «Superata l’emergenza, dovremo fermarci a riflettere insieme, istituzioni, enti locali e comunità scientifica, su come dotare la Sicilia di strategie e strumenti di adattamento a un clima che cambia e che sempre più spesso si manifesta con eventi violenti».

Pellegrino si è detto fiducioso nell’intervento del presidente della Regione, Renato Schifani: «Sono certo che la Regione farà fino in fondo la sua parte, così come confido in un’azione corale di tutta la politica. Da parte nostra, all’ARS e nei territori, faremo tutto quanto utile e necessario per queste comunità».