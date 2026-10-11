Finisce 2-2 il derby ibleo di Promozione tra Frigintini e Comiso al «Pietro Scollo» di Modica: quattro gol, tutti nel secondo tempo e due su rigore, con gli ospiti che conquistano il primo punto in campionato.

Per i rossoblu di casa, allenati da Ciccio Di Rosa, la prima vittoria stagionale è ancora rinviata. Il Comiso di Raffaele Monaco, sotto di un gol al 14′ della ripresa, ha ribaltato il risultato prima di subire il pareggio a dieci minuti dalla fine.

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, con occasioni da entrambe le parti. Al 3′ Lo Magno, servito da Concolino, ha calciato sull’esterno della rete; un minuto dopo Gabriele Tomasello ha costretto il portiere del Frigintini, Caruso, a deviare in angolo. Caruso si è ripetuto al 5′ su Bruccoleri. Nel finale di frazione Drago ha impegnato due volte Romano, al 38′ e al 40′, mentre al 44′ Caruso ha respinto d’istinto un tiro di Tomasello dall’altezza del dischetto.

La partita si è sbloccata al 14′ della ripresa. Sul tiro dal limite di Vitale, Romano ha respinto senza trattenere e Drago, arrivato sul pallone, è caduto nel contrasto con il portiere: l’arbitro Damiano Placido Scaccianoce di Catania ha assegnato il rigore, trasformato dallo stesso Drago. Due minuti più tardi il secondo penalty, fischiato per un intervento di Macauda su un attaccante ospite entrato in area: dal dischetto Gabriele Tomasello ha firmato l’1-1.

Al 29′ il sorpasso del Comiso. Gravina ha recuperato palla e messo un tiro-cross dalla destra, sul secondo palo Bruccoleri ha segnato da pochi passi. Il Frigintini ha reagito, prima con un tiro a giro di Ragusa finito alto al 33′, poi con il gol del 2-2 al 35′: Cavallo, entrato da nove minuti, ha recuperato palla sulla trequarti e servito Sangiorgio, che ha battuto Romano a tu per tu.

La gara si è chiusa dopo cinque minuti di recupero. All’uscita dal campo qualche parola di troppo ha creato un momento di tensione, con le due panchine pronte a intervenire per riportare la calma.

Il campionato torna in campo mercoledì: il Frigintini giocherà in trasferta contro il Cassibile.