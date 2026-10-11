Incidente in moto a Trieste. E’ morto così un 34enne siciliano. Secondo le prime informazioni la moto che guidava si è scontrata contro un autobus fermo. A perdere la vita Giuseppe Schembri, 34 anni, originario di Licata.

Secondo la ricostruzione dei media locali triestini, sul posto sono arrivati i soccorritori insieme alle forze dell’ordine. I tentativi di rianimarlo sono stati numerosi, ma inutili: Schembri sarebbe morto subito dopo l’impatto. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Schembri si era trasferito a Trieste, dove lavorava come imprenditore agricolo. La notizia della sua morte ha colpito Licata, comune in provincia di Agrigento, dove il 34enne era molto conosciuto e stimato.