L’Avimec Modica ha chiuso il precampionato con una vittoria in cinque set sul Ciclope Bronte. Nell’ultimo allenamento congiunto, giocato al PalaRizza, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano si sono imposti 3-2. Ora la squadra prepara l’esordio in campionato, in trasferta a Castellana Grotte.

I parziali sono stati 25-13, 22-25, 17-25, 25-21 e 25-14. Il Ciclope Bronte, formazione catanese di serie B, era l’ultimo avversario della serie di test match. Entrambi i tecnici hanno fatto ruotare tutti i giocatori a disposizione, e il risultato contava meno delle indicazioni sui meccanismi di gioco.

«Abbiamo affrontato un Ciclope Bronte voglioso e agguerrito che ha interpretato al massimo tutte le fasi di gioco fino al quinto set», ha detto Distefano. L’allenatore ha raccolto «buoni spunti anche dal punto di vista caratteriale, che mi hanno dato indicazioni su cosa bisogna ancora lavorare in palestra».

Il test è servito a dare spazio a tutta la rosa. In regia ha giocato Piovan, perché Biffi era assente con un permesso concesso dalla società. In campo anche Molesti, Lazar e Pappalardo, che il tecnico ha definito «ormai confermatissimo».

Dopo la partita la squadra ha avuto tre giorni di riposo. «Ci ritroveremo martedì al “PalaRizza” per preparare definitivamente la difficile trasferta di Castellana», ha spiegato Distefano. Per lui sarà una prima uscita complicata, perché si gioca «in casa di una delle squadre più attrezzate del girone».

Il coach ha indicato anche i giocatori avversari da tenere d’occhio: gli schiacciatori Mariano e Casaro, i centrali Boscardini e Innocenzi, «che nello scorso campionato sono stati tra i migliori nel loro ruolo», e il «giovane e talentuoso regista Mariani».

«Dal canto nostro vedo tanta fame e voglia di far bene e sono certo che l’approccio alla gara farà la differenza e la cura dei dettagli sarà fondamentale per provare a spuntarla», ha concluso il tecnico.