Centomila tulipani in fiore da scegliere e raccogliere a mano in piazza Giacomo Matteotti, a Modica: sabato 24 e domenica 25 ottobre arriva per la prima volta in città il TuliPark Day.

Per due giorni la piazza del centro storico diventerà un giardino temporaneo a cielo aperto. Residenti e turisti potranno passeggiare tra le aiuole, scegliere i fiori che preferiscono, raccoglierli personalmente e fotografarsi tra i colori dell’allestimento. Secondo gli organizzatori, il percorso è stato progettato per integrarsi con il contesto urbano e architettonico del centro barocco, offrendo scorci pensati soprattutto per chi ama la fotografia.

Per entrare serve un buono da 12 euro. Il ticket comprende l’ingresso all’area del giardino e la possibilità di raccogliere cinque tulipani.

Il buono vale anche dopo il fine settimana modicano. Dà infatti diritto a un ingresso gratuito nei parchi TuliPark durante la prossima stagione primaverile, compreso TuliPark Catania. Chi acquista il biglietto a Modica potrà quindi usarlo una seconda volta in uno dei giardini della rete, nei mesi della primavera 2027.

L’evento è rivolto a tutte le età: famiglie con bambini, coppie, appassionati di fiori e di fotografia. Gli organizzatori lo presentano come un’occasione di incontro nel cuore della città e puntano a richiamare visitatori da tutta la Sicilia, non solo dalla provincia di Ragusa.

L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 ottobre in piazza Giacomo Matteotti, nel centro storico di Modica.