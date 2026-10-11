Una fotografia che ritrae una persona distesa a dormire su una panchina di via Roma, a Ragusa, ha riaperto sui social il confronto sullo stato del centro storico. L’autore del post ha accompagnato l’immagine con una frase breve: «Ora in via Roma, ex salotto della città», aggiungendo una considerazione sul degrado della zona. Nel giro di poche ore lo scatto ha raccolto numerose reazioni, commenti e condivisioni.

Per decenni via Roma è stata considerata il salotto di Ragusa: uno dei principali punti di ritrovo del centro, con un ruolo di primo piano nella vita sociale e commerciale della città. È a quel passato che si richiamano molti commenti, con l’amarezza di chi ricorda la strada come un luogo simbolo e la confronta con le sue condizioni attuali.

Altri utenti hanno scelto l’ironia e hanno descritto l’ex salotto cittadino come una camera da letto. Diversi interventi contengono critiche all’amministrazione comunale e alla gestione degli spazi pubblici. Alcuni attribuiscono la responsabilità alle scelte politiche degli ultimi anni, e così la discussione si è spostata anche sul piano politico.

Tra i commenti c’è anche chi chiede interventi per restituire vitalità e sicurezza a una delle strade più rappresentative della città. Il caso tocca però anche il rapporto tra decoro urbano e disagio sociale. Al centro della foto c’è infatti una persona, e questa questione riguarda molte città italiane, non soltanto Ragusa.

Il post continua a raccogliere commenti e condivisioni.